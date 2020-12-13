Азербайджан нарушил перемирие в Карабахе в обход российских миротворцев

Практически сразу после национального парада, полного радикальных высказываний, Азербайджан под предлогом провокации с армянской стороны захватил еще два населенных пункта, вопреки трехстороннему соглашению. Кроме того, ситуацию осложнило расположение горных сел, которые находятся вне зоны прямой ответственности российских миротворцев.

Что произошло?

Первые сообщения о перестрелке в Гадрутском районе были опубликованы азербайджанской стороной вечером 11 декабря, которая объявила о провокации с армянской стороны, в результате чего был ранен солдат.

На следующее утро министерство обороны Нагорного Карабаха дало свою оценку, заявив, что «около 20:40 противник попытался атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны Арцаха. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести».

Тем не менее ситуация до прибытия на место российских миротворцев на какое-то время шла по непредсказуемому сценарию.

С утра 12 декабря азербайджанская сторона, под предлогом проведения контртеррористической операции, привлекла подразделения Службы государственной безопасности, силами которой и были заняты два села — сначала Хин Тахер, а затем и Хцаберд. В дальнейшем, с прибытием на место происшествия российских миротворцев, эскалация была предотвращена, но населенные пункты были оставлены за Азербайджаном.

❗️#Арцах (Нагорный Карабах) ★ 12.12.20 Азербайджан второй день подряд пытается атаковать район сёл Хцаберд - Хин Тагер, где армянские силы оказались в "подвешенном" положении ⇢ https://t.co/m0jwR6Fv2G



???? https://t.co/N5rJcxGq9v

???? https://t.co/gzGsP903SO pic.twitter.com/Jn6aFUlGMd — MilitaryMaps (@MilitaryMaps) December 12, 2020

После того как ряд представителей Карабаха провели разговоры с заместителем командира российского командования. Заместитель командующего заверил, что они договорились со сторонами о стабилизации обстановки и объявил, что на всех уровнях ведутся переговоры о восстановлении прежних позиций.

Демонстрация проходит в данный момент у базы российских миротворческих сил в Степанакерте после призыва депутата партии "Национальное возрождение" Айка Ханумяна.



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Также стоит отметить и еще одну перестрелку, произошедшую 12 декабря. Как сообщается, произошла она уже на границе Армении и Азербайджана в Тавушском районе, неподалеку от села Айгер, где шли бои в июле текущего года. В результате погибли двое солдат ВС Азербайджана.

Возможные причины и сопутствующие факторы

Простой анализ условий и окружающей местности показывает, что бои на этом участке фронта были неизбежны. Выступ у села Хцаберт, который образовался благодаря успешной обороне армянских ополченцев, оказывает сильное влияние на безопасность азербайджанских войск в близлежащих районах, а сами села являлись фактически анклавами.

Более того, с учетом того факта, что на армянской стороне несли службу резервисты, маловероятно, что огневой контакт был инициирован карабахцами.

Горная и труднодоступная местность на «Хцабертском выступе» позволяла армянам проводить отельные вылазки как в направлении Шуши, так и к Гадруту и Джебраилу, что создавало существенную угрозу безопасности тыловых коммуникаций азербайджанских войск.

Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Тахер-Хцаберд Республики Арцах, — Минобороны Армении https://t.co/MrCj8MX6tE #Кавказ pic.twitter.com/vxNxLFWZ51 — Liveuamap По-русски (@liveuamapru) December 12, 2020

В связи с этим не удивительно, что ко дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан приурочил захват еще двух населенных пунктов.

Еще одним примечательным фактом, который сопутствовал обострению обстановки, стал визит 12 декабря представителей Минской группы ОБСЕ в Баку. При этом разговор с Ильхамом Алиевым вышел достаточно жестким:

«Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас», — сказал Алиев.

В ответ сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти заявил, что понимает новую повестку происходящих событий. Он не исключил выработку новых планов по карабахскому урегулированию.

Алиев заявил представителям США и Франции, что не звал их в Баку.

Если хотите сказать — при камерах скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас", — приводит слова Алиева его пресс-служба.https://t.co/zg8c0KCKy4 — Артак Григорян (@Artak20121) December 12, 2020

Еще одним фоном к нарушению перемирия выступила скандальная запись с участием президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и депутатом местного парламента Русланом Исраеляном. Основным лейтмотивом разговора, подлинность которого подтвердил сам Исраелян, стал факт игнорирования руководством Армении просьб карабахского руководства об оказании помощи, особенно в ходе боев за Шушу.

Прогноз развития обстановки

С учетом контроля со стороны российских миротворцев маловероятно, что Азербайджан продолжит проявлять агрессию и возобновит крупномасштабные боевые действия. Однако происшествие должно выступить для армян уроком и показать, что противник готов в любую минуту снова перейти в наступление только за счет имеющихся средств. Как можно видеть из опыта конфликта в Донбассе, попытки сторон улучшить свои тактические позиции происходят с завидной регулярностью на протяжении шести лет. Такой же сценарий развития обстановки стоит ожидать и в Нагорном Карабахе, где существенная часть линии соприкосновения, особенно в горной местности, контролируется с большим трудом.

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