Аналитики Sohu назвали грозное оружие России для сдерживания агрессии НАТО

Пекин, 12 декабря. Россия разработала особую тактику против военной мощи НАТО. Подробно об этом рассказали журналисты китайского издания Sohu.

Москве приходится идти на хитрость, так как ее оборонный бюджет значительно уступает военным расходам НАТО. Речь идет о разработке российских систем вооружений, перед которыми не смогут устоять ни США, ни Североатлантический альянс, передает «ПолитРоссия».

Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин заявил о принципиально новом оружии для обеспечения национальной безопасности страны. Для этих целей был разработан ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и мощнейшая крылатая ракета, оснащенная ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Особого внимания заслуживает «Буревестник», считают журналисты. Именно он стал самым заметным и эффективным оружием для сдерживания потенциального врага. Ядерная энергетическая установка имеет неограниченную дальность действия и обладает огромной скоростью. «Буревестник» может уничтожить любую противоракетную систему в мире, включая американские «редуты». Еще одной особенностью крылатой ракеты является ее незаметность, отметили в Sohu.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее оценил боевые возможности баллистических ракет «Булава». Последними будут вооружены атомные подлодки России.