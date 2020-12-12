Глава BioNTech предрек спад новых случаев COVID-19

Берлин, 12 декабря. Пандемию коронавируса удастся «обуздать» к концу летнего сезона следующего года. Такой прогноз озвучил глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин.

Своим предположением специалист поделился на фоне регистрации в США разработанной BioNTech и американской корпорации Pfizer вакцины от коронавируса. По его словам, проведение массовой вакцинации среди американцев может ощутимо повлиять на развитие эпидемиологической ситуации в мире. При удачном раскладе, уже следующей зимой люди смогут вернуться к прежней жизни.

«Вакцина позволит снизить передачу вируса от человека к человеку. Возможно, не на 90%, может, на 50%, но... даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии», — отметил Шахин.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил о 96% гарантии, что после вакцинации российским «Спутником V» пациент не заболеет COVID-19. Риск заразиться сохраняется, однако у привитых людей болезнь проходит в более легкой форме, добавил эксперт.