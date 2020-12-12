Манчестерское дерби закончилось нулевой ничьей

Манчестер, 12 декабря. Матч 12-го тура Английской премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» закончился вничью 0:0.

Дерби манчестерских команд состоялось на стадионе «красных дьяволов» Олд Траффорд. Оба коллектива не порадовали поклонников забитыми мячами.

«Юнайтед» занимает в таблице АПЛ седьмое место с 20-ю очками. «Сити» расположился на восьмой строчке с 19-ю очками в активе.

Недавно в АПЛ произошел скандал, связанный с ЛГБТ-сообществом. Футболист «Лестер Сити» Джейми Варди отпраздновал гол, сбив угловой флажок, окрашенный в радужные цвета.