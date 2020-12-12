Врачи предупредили об опасности лечения COVID-19 народными методами

Москва, 12 декабря. Народные методы лечения не только бесполезны при COVID-19, но и могут навредить здоровью. К такому выводу пришли врачи.

Люди пытаются защититься от заражения коронавирусом «бабушкиными» методами. В ход идут барсучий жир, отвары из чеснока или чаги. Некоторые вовсе используют грудное молоко в качестве каплей для носа.

Однако польза барсучьего жира не имеет научных доказательств. Он не является противовирусным или антибактериальным средством, что делает его бесполезным при COVID-19.

Профессор биологического факультета МГУ Николай Марфенин скептически относится к народной медицине. Тем, кто все же хочет заниматься подобным «самолечением», он советует пить отвары лечебных трав и полоскать горло.

Биолог Алексей Аграновский ранее оценил пользу пищевых добавок при COVID-19 для женщин. Он прокомментировал результаты исследование врачей из Британии на соответствующую тему.