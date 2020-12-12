Украинскую власть обвинили в шизофрении из-за запрета российских мультиков

Киев, 12 декабря. Украинская власть должна прекратить преследовать отечественные телеканалы. Это является проявлением тоталитаризма, заявили представители оппозиции страны.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала наказание телеканалов за демонстрацию российских детских мультиков проявлением шизофрении. Такие действия властей в скором времени могут привести к тоталитаризму.

«Чиновникам с мышлением инквизиторов не место на государственной службе», — говорится в сообщении партии.

Политики потребовали «изменить тоталитарное законодательство». Они заявили, что на Украине должна быть настоящая свобода слова, а не травля независимых телеканалов.

Недавно украинский телеканал получил предупреждение из-за демонстрации российского мультфильма «Необычное путешествие Серафимы». Нацсовет сообщил, что канал «не имел права распространять» российский контент.