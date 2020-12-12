Глава МИД Ирана встретился с новым послом Сирии в Тегеране

Тегеран, 12 декабря. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с новым послом Сирии в Тегеране Шафиком Дайюбом. Информацию об этом приводит агентство SANA.

В ходе переговоров дипломаты обсудили дальнейшую работу по налаживанию и развитию двусторонних отношений. Кроме этого, глава МИД Ирана принял верительную грамоту от сирийского посла.

Ранее представителем САР в Иране был Аднан Махмуд, работа которого существенным образом повлияла на развитие межгосударственных отношений. Дайюб был назначен на должность посла Сирии в Тегеране 26 ноября 2020 года.

Шафик Дайюб ранее занимал должность руководителя дипломатической миссии Сирии в Нигерии и Иордании. А позже был директором отдела по вопросам Африки и Азии в Министерстве иностранных дел САР.

Правительство Сирии уделяет большое внимание развитию взаимоотношений с Ираном. Страны имеют ряд крупных совместных проектов в сфере науки и здравоохранения. В начале декабря министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад посетил с официальным визитом Тегеран, заключив несколько новых соглашений. В числе прочего, стороны договорились начать обмен опытом между парламентами обеих стран.