Нефтяники Ливии выйдут на протест в Триполи

Триполи, 12 декабря. Сотрудники Waha Oil Company (WOC) намерены вновь начать забастовку из-за отсутствия оплаты сверхурочных часов.

Новостной канал Ljbc сообщает, что профсоюз рабочих направил жалобу руководству компании. В ней указывается, что нефтяники недовольны лишением дополнительных выплат за переработку.

Сотрудники WOC требуют вернуть им оплату сверхурочных. В противном случае они начнут сидячую забастовку на всех объектах нефтегазовой корпорации. Напомним, что рабочие уже выражали возмущение из-за задержки зарплаты. В конце ноября специалисты призвали руководство Waha Oil Company заменить совет директоров и возместить им все убытки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что WOC возобновит добычу нефти на месторождении Ас-Самах в Ливии. Энергетическая компания начнет разработку на этом объекте после девятимесячного перерыва.