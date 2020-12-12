Гинцбург заявил о 96% эффективности вакцины «Спутник V»

Москва, 12 декабря. Степень эффективности российского препарата от коронавируса «Спутник V» оценивается на 96%, отметил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Применение отечественной вакцины дает почти 100% гарантию, что пациент не заболеет COVID-19. Вероятность заразиться новым типом коронавируса существует, однако после иммунизации риск развития тяжелой стадии заболевания сводится практически к нулю. По словам специалиста, у инфицированного могут наблюдаться насморк, одышка и немного повышенная температура тела, однако в легкие вирус не опустится.

«Вакцина гарантирует на 96 процентов то, что вы не заболеете, четыре процента — да, возможно», — уточнил Гинцбург.

Ранее ученый сравнил эффективность вакцин «Спутник V» и американской компании Pfizer. Созданный в Центре Гамалеи препарат защищает человека от заражения на срок около двух лет, а иностранная разработка будет действовать примерно четыре-пять месяцев.