Триполи, 12 декабря. Ливийская правозащитная организация Ya Biladi призвала граждан североафриканской страны проголосовать на выборах муниципальных советов.

В официальном Twitter-аккаунте движения появилось сообщение о необходимости проявить гражданскую позицию на грядущем мероприятии. В тексте говорится, что жители государства должны поддержать людей, от которых зависит будущее региона. Ya Biladi заявила, что на выборах не участвуют ее представители и она не просит проголосовать за определенного человека.

В то же время запрещенная на территории РФ террористическая организация «Братья-мусульмане»1 активно вмешивается в политический процесс Ливии. Экстремисты лоббируют кандидатуру главы «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги на должность премьер-министра нового исполнительного органа власти. Для его продвижения радикальные исламисты угрожали и предлагали взятки делегатам форума в Тунисе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористы навязывали участникам переговоров телефонное голосование.

1 Организация запрещена на территории РФ.