Гинцбург сравнил эффективность вакцин «Спутник V» и Pfizer

Москва, 12 декабря. Главное различие между вакцинами от коронавируса производства России и США заключается в сроках действия препарата.

Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» защищает человека от заражения около двух лет. Срок действия американского препарата Pfizer составляет около четырех–пяти месяцев, пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург добавил, что его заявление основано на предположениях. За основу российского «Спутника V» взята вакцина от Эболы, которая имеет экспериментальные данные. Они свидетельствуют о том, что действие вакцины сохраняется от двух лет и дольше.

Американский медрегулятор ранее одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer на территории США. Препарат разработан компанией Pfizer совместно с корпорацией BioNTech.