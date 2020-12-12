Эрдоган подписал документ о продлении размещения ВС Турции в Ливии на полтора года

Анкара, 12 декабря. Турция готова продлить на полтора года документ о размещении собственного военного контингента на территории Ливии, сообщает телеканал Libya Alahrar.

Законопроект об увеличении действия мандата на отправку техники в североафриканскую страну еще на 18 месяцев внесли на рассмотрение Великого национального собрания республики.

Автором инициативы выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, с помощью турецкого вооружения Ливия «сможет отразить атаки Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара». Однако ее официальный представитель Ахмад Мисмари неоднократно сообщал, что, в отличие от боевиков Правительства национального согласия, ЛНА соблюдает режим прекращения огня.

В то же время Анкара регулярно нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН и женевское соглашение о постоянном перемирии. Турция перебрасывает в североафриканскую страну иностранных наемников и технику. Таким образом она поддерживает силы ПНС.

Эрдогану выгодно, чтобы регион оставался в хаосе, он намеренно эскалирует кризис, который помогает ему проводить захватническую политику и удовлетворять неоосманские амбиции. Именно с этой целью президент переоборудовал базу Аль-Ватыя в военный аэродром, куда ВВС Турции перебросили порядка 12 истребителей четвертого поколения F-16.

Ранее источники сообщили, что подготовка спецобъекта к обслуживанию ВС республики находится на финальной стадии. В дальнейшем существует высокая вероятность того, что незаконные вооруженные формирования ПНС будут использовать авиацию для атаки позиций Ливийской национальной армии.