Провинция Киренаика отметила роль Салеха и Хафтара в урегулировании кризиса в Ливии

Бенгази, 12 декабря. Племена и организации провинции Киренаика выразили благодарность председателю Палаты представителей Агиле Салеху и главнокомандующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару за вклад в урегулирование кризиса.

Издание Al Hadath в официальном Facebook-аккаунте опубликовало заявление ведомств данной местности. В тексте говорится, что провинция полностью поддерживает единственный легитимный орган власти североафриканского государства — парламент.

По мнению членов муниципалитета, именно Салех стал инициатором решения конфликта между Киренаикой, Триполи и Феццаном. Они подчеркнули, что безопасным местом для переговоров парламентариев являются только Бенгази и Тобрук, а также позитивно оценили деятельность военнослужащих ЛНА, которые обеспечили порядок на улицах региона.

Племена и организации осудили нарушение Каирской декларации, которая подразумевает мирное разрешение ливийского кризиса. В рамках заявления они напомнили, что выбор нового премьер-министра страны должны сделать именно граждане государства, а не члены радикально-исламистских незаконных вооруженных формирований.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правозащитная организация Ya Biladi призвала жителей региона принять участие в голосовании за муниципальные советы.