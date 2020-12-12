Сын президента Венесуэлы привился от коронавируса российской вакциной

Каракас, 12 декабря. Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра сделал прививку от коронавируса. При вакцинации использовался российский препарат «Спутник V».

Политик стал одним из первых в стране, кто привился от возбудителя COVID-19 отечественной разработкой. В своем обращении он выразил признательность России за щедрость и отметил высокую роль Москвы для народа Венесуэлы. Республика осознает, что может рассчитывать на поддержку со стороны РФ.

«Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку», — добавил сын главы государства.

Ранее Николас Мадуро подтвердил получение тысяч доз российской вакцины «Авифавир». Он подчеркнул, что созданный препарат является очень мощным противовирусным средством, который имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии.