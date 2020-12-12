Супружеская пара погибла в ДТП на западе Турции

Кютахья, 12 декабря. Крупная авария с участием легкового автомобиля завершилась смертью двух человек в Турции.

Издание IHA сообщает, что инцидент произошел на трассе Эмет-Чавдархисар. По версии правоохранителей, 60-летний Али К. потерял управление над автомобилем Renault из-за мокрой дороги. В результате иномарка съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

Мужчина и его супруга Фатьма К. получили тяжелые травмы и переломы. Очевидцы вызвали на место ДТП экстренные службы: медиков, полицию и спасателей. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших. Несмотря на усилия врачей, пациенты скончались.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте аварии для установления точной причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два человека погибли в ДТП на западе Турции.