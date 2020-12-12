Дочь Анастасии Заворотнюк показала фанатам татуировку на пикантном месте

Москва, 12 декабря. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна Заворотнюк впервые продемонстрировала фанатам надпись, набитую на интимном месте.

Наследница актрисы решила проверить, насколько хорошо поклонники ее знают. Анна предложила присылать предположения, что она, по их мнению, никогда не делала. Один из пользователей с уверенностью заявил, что дочь знаменитости не била татуировку. Оказалось, Заворотнюк делала целых две. Одну из них она свела, зато другую по-прежнему любит. Она располагается в укромном месте — на тазовой косточке.

Анна также призналась, что прыгала с парашютом и не раз курила кальян. В детстве дочь актрисы даже как-то своровала конфету, однако потом ей стало так стыдно, что пришлось вернуть сладость на место. Кроме того, Заворотнюк многократно нарушала закон, какой именно — она не уточнила. Похоже, образ «хорошей девочки», прилипший к Анне, наконец рассеялся.

Наследница звезды ранее объяснила, откуда у нее столько времени на фотосессии. Она призналась, что уволилась из офиса, после чего ее доходы только выросли.