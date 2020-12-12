Врачи оценили тяжесть травм у пострадавших на нефтяном месторождении в НАО

Нарьян-Мар, 12 декабря. Состояние пострадавших в результате ЧП на нефтяном месторождении имени Требса в НАО оценивается медицинскими сотрудниками как среднее и тяжелое.

Начальник департамента здравоохранения администрации Ненецкого автономного округа Сергей Свиридов уточнил, что в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек и еще трое получили различные по степени тяжести травмы.

«Два предварительно в тяжелом состоянии. Один — средней тяжести. Их пока эвакуируют санавиацией в окружную больницу», — добавил специалист.

Ранее пресс-служба МЧС региона уведомила о чрезвычайном происшествии на природном скоплении. В ведомстве отметили, что причины инцидента выясняются: над этим уже работают сотрудники правоохранительных органов.