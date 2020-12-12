Сайт «Миротворец» сделал возмутительную приписку к имени покойного Гафта

Киев, 12 декабря. Украинский сайт «Миротворец» сделал кощунственную надпись возле имени покойного актера Валентина Гафта.

В базе «Миротворца» находятся люди, якобы угрожающие нацбезопасности страны. Артист, по мнению Киева, якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Незалежной. Эти обвинения связаны с тем, что Гафт когда-то отказался выступать на Украине из-за кризиса в Донбассе.

Народного артиста РСФСР не стало утром 12 декабря. Он умер из-за последствий инсульта. Блогер Армен Гаспарян рассказал, что на фотографии Гафта на «Миротворце» появилась красная надпись: «Ликвидирован». В информации о нем фигурирует слово «самоликвидация».

Федеральное агентство новостей ранее составило топ самых ярких цитат Валентина Гафта. Артист писал эпиграммы о коллегах, футболе, жизни и любви.