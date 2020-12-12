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Аналитики из США рассказали, сколько стоят ракеты для американских ВМС

Аналитики из США рассказали, сколько стоят ракеты для американских ВМС

Вашингтон, 12 декабря. Американские корабли оснащаются большим количеством ракет, которые стоят баснословных денег, пишут авторы издания из США The War Zone.

США располагают большим военным флотом, содержание которого Вашингтону обходится в огромные суммы, отметили американские аналитики. По их словам, корабли буквально переполнены дорогостоящим вооружением. К примеру, ракетные крейсера типа Ticonderoga имеют 122 пусковые ракетные установки. Цены же на боеприпасы могут буквально шокировать.

Авторы ресурса предоставили информацию о стоимости вооружения, которым оснащаются боевые корабли. Согласно опубликованным данным, самой дорогостоящей ракетой класса «земля-воздух» является Standard missile 3 (SM-3) Block IIA, цена на которую составляет 36 387 000 долларов за единицу. Вторая по дороговизне — Standard missile 3 (SM-3) Block IB, по цене в 11 830 000 долларов за штуку.

Крылатые ракеты также весьма дороги. Самый известный американский боеприпас — Tomahawk (TACTOM) Block V, в стандартной комплектации стоит 1 537 645 долларов за единицу, а самая дорогая ракета — Naval Strike Missile (NSN), имеет цену в 2 194 000 долларов.

Вооружение из США оказалось таким дорогим, что руководство Японии ранее решило отложить проект оснащения истребителей F-15 американскими ракетами, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей. Стоимость реализации инициативы должна была составить 205 миллионов долларов.

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