«Зенит» победил «Динамо» и единолично возглавил РПЛ

Санкт-Петербург, 12 декабря. «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Динамо», набрав 38 очков в турнирной таблице чемпионата России.

Команда Сергея Семака добилась уверенной победы над «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ. В первом тайме два мяча на свой счет записал Артем Дзюба. После перерыва форвард «Динамо» Николай Комличенко один гол отыграл. Незадолго до финального свистка Сердар Азмун забил третий мяч в ворота гостей.

«Зенит» набрал 38 очков и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» после поражения в Санкт-Петербурге находится на четвертой позиции с 30 баллами в активе.