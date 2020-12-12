Пентагон испытает прототипы легких танков в 2021 году

Вашингтон, 12 декабря. Американские военные планируют испытать два прототипа легких танков в 2021 году.

В испытаниях будут задействованы две машины, разработанные компаниями BAE Systems и General Dynamics. По итогам тестов военные примут решение, какой именно танк будет принят на вооружение.

Компания General Dynamics разработала легкий танк на базе британской боевой машины пехоты AJAX. Масса танка составляет 38 тонн. Машина рассчитана на экипаж из двух человек и четырех десантников. Машина вооружена орудием калибра 40 миллиметров и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

В свою очередь специалисты BAE Systems подготовили модернизированную версию легкого танка M8 Buford. Масса M8 составляет 24 тонны. Танк оснащен орудием калибра 105 миллиметров, а также двумя пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра.

Испытания танков будут проходить на базе «Форт-Брэгг» в Северной Каролине с 4 января по июнь 2021 года. Первые легкие танки поступят в американскую армию в 2025 году.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» занимается разработкой нового варианта боевой машины поддержки танков на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что новинка получит пушки калибра 57 миллиметров и противотанковые управляемые ракеты.