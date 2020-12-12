Жители Анапы пережили землетрясение магнитудой 4,0

Анапа, 12 декабря. Курорт в Краснодарском крае сотрясли легкие подземные толчки. Во время природной аномалии никто не пострадал.

Землетрясение накрыло сразу несколько районов города. Некоторые жители ощутили несильные вибрации, а кому-то довелось услышать гул, рассказали в МЧС.

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в Черном море в 30 километрах на северо-западе от Анапы. Эпицентр залегал на глубине десяти километров. Согласно предварительной информации, в результате ЧП нет каких-либо разрушений. Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас оперативные группы проводят обследование и предотвращают возможные последствия сейсмособытия.

Мощное землетрясение зафиксировано на северо-востоке Японии, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 50 км.