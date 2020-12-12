В Sohu рассказали, как Россия ворвалась в область строения беспилотников

Пекин, 12 декабря. Китайские эксперты отметили стремительное сокращение отставания России от лидеров в развитии и применения беспилотников.

Аналитики китайского портала Sohu посвятили публикацию развитию беспилотной авиации в России на примере дрона «Орион». «ПолитРоссия» выполнила эксклюзивный перевод китайской статьи.

Авторы статьи отметили, что российские технологии БПЛА долгое время были слабым звеном оборонного комплекса, однако выход «Ориона» показал способность российских разработчиков быстро сократить отставание от лидеров отрасли, таких как Израиль, США и Турция.

По характеристикам «Орион» сопоставим с американским дроном MQ-1 Predator «Хищник». Он и внешне похож на него за счет V-образной формы хвостовой части. Но российский дрон одинаково хорош как в роли разведчика, так и способен решать задачи по целеуказанию и нести груз в два центнера, включая боезапас. Крейсерская скорость российского БПЛА при этом составляет 200 км в час.

По мнению экспертов Sohu, «Орион» ознаменовал начало становления российской отрасли по производству беспилотников и, в перспективе, российские дроны смогут конкурировать с аппаратами ВВС США и Китая.

«Внешний мир с нетерпением ждет появления российских беспилотных летательных аппаратов», — заключили в Sohu.

В октябре Федеральное агентство новостей сообщило, что в Сети появились первые кадры испытаний «Ориона». Возможности новейшей беспилотной машины были продемонстрированы в выпуске программы «Смотр».