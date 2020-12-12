Ученые попытались выяснить, сколько чувств у человека

Москва, 12 декабря. Аристотель считал, что для человека характерны лишь пять чувств. Однако в действительности их может быть куда больше.

В работах Аристотеля речь шла о зрении, слухе, обонянии, вкусе и осязании. Ученые предлагают добавить к ним вестибулярный аппарат. Кроме того, к основным чувствам, которые испытывает человек, можно отнести сильную жажду, голод и желание сходить в туалет.

Все они связаны с работой интерцепторов, регистрирующих сигналы изнутри человеческого тела. Все эти «внутренние переживания» вполне можно считать полноценными и самодостаточными. В целом каждое из упомянутых Аристотелем чувств можно разобрать по отдельным рецепторам. Наличие у живых существ ряда чувств ученые пока лишь предполагают. Сюда же следует отнести дискуссии вокруг вомероназального органа. Он позволяет ощущать некоторые запахи, в том числе феромоны.

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