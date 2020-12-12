Американская журналистка призналась в сокрытии компромата на Байдена

Президентские выборы в США прошли более месяца назад, но интриги, скандалы и расследования с каждым днем приобретают все более серьезный характер.

Так обозреватель New York Post Миранда Девайн в пятницу раскритиковала основные СМИ США за «активное подавление» истории сына кандидата в президенты Джо Байдена — Хантера Байдена. Многие американские средства массовой информации скрывали неприятную правду о семье Байдена вплоть до дня общенациональных выборов.

На этой неделе появились новые компрометирующие сведения, которые указывают на налоговые дела Хантера, связанные с зарубежными коммерческими сделками, в том числе с Китаем. Это стало предметом уголовного федерального расследования. К делу сразу же подключились демократические массмедиа, начавшие осуждать, очернять и даже принижать расследовательскую деятельность журналистов из New York Post. В октябре издание пыталось донести до американцев разочаровывающую, но, скорее всего, правду.

«История New York Post появилась 14 октября, то есть более чем за две недели до выборов. Новость должна была распространиться, но вместо этого она «активно подавлялась и игнорировалась», — сказала журналистка в комментарии Fox & Friends.

В октябре основные СМИ неоднократно заявляли, что история New York Post о ноутбуке была частью операции внешней разведки, они даже обвиняли Россию, якобы наша страна использует приближенных Дональда Трампа в своих корыстных целях. Twitter и Facebook также не остались в стороне и заблокировали издания, продемонстрировав беспрецедентную демонстрацию цензуры.

Fox News справедливо отмечает, что расследование по делу Байдена началось задолго до выдвижения Байдена-старшего на пост президента страны — в 2018 году. Сложно понять, думал ли тогда Джо о своем президентстве.

«Нас подавили социальные сети. Они решили, что это похоже на «российскую дезинформацию». Конечно, сразу же подключились ведущие СМИ Америки — CNN, Washington Post, NPR и так далее», — негодует Девайн.

Журналистка называет происходящее отвратительной уловкой.

«Они сделали это специально, чтобы их человек, Джо Байден, победил на выборах. Он победил без всякой проверки того, действительно ли эта история является выдуманной. Они ничего не проверяли. Теперь они, конечно, совершенно спокойно говорят об этом, потому что считают, что победили», — подметила женщина.

Советник действующего президента Дональда Трампа Стив Кортес также отметил, что СМИ начали активно освещать скандальную историю после того, как демократ Джо Байден «победил» на выборах.

«Они верят, что Байден победил. Теперь эти корпоративные СМИ начали тиражировать взрывную тему, которая была известна еще в октябре», — сказал Кортес.

Советник Трампа насмехается над СМИ, потому журналисты, выдумывающие небылицы про Трампа, работали вместе с высокопоставленными сотрудниками разведки, для того чтобы «похоронить историю Байдена» и распространить ложную информацию о якобы российском вмешательстве.

Ранее ФАН писал о способе американских либеральных СМИ спасти Джо Байдена и его семью.