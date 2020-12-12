Ведущая Екатерина Андреева раскрыла неожиданные планы на Новый год

Москва, 12 декабря. Телеведущая Екатерина Андреева решила не сидеть дома из-за пандемии и махнуть на новогодние праздники в Сибирь.

Звезда поделилась видео в Instagram-аккаунте, на котором предстала перед поклонниками в сверкающем вечернем платье цвета ночного неба. Как оказалось, Андреева примерила наряд лишь для вида — она, по ее собственному признанию, не собирается «фланировать» в роскошном наряде между ванной, туалетом и гостиной. Вместо этого вместе с бесстрашной компанией знаменитость отправится туда, куда ссылали при царях.

«Покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолета на лыжах на склон горы и гонять на хасках с синими глазами», — описала свой отпуск ведущая.

Поклонники пришли в восторг от грандиозных планов звезды. Они пожелали телеведущей отличного отдыха и не забыли отметить, как прекрасно она выглядит — хоть в вечернем платье, хоть в горнолыжной куртке.

Екатерина Андреева ранее спрогнозировала дату окончания пандемии коронавируса. Знаменитость заметила, что «какая-то муть», вроде пандемии, происходит раз в 60 лет и длится два года.