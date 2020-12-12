Миро назвала Лободу человеком без породы и достоинства

Москва, 12 декабря. Блогер Лена Миро отреагировала на скандал, устроенный певицей Светланой Лободой на съемках музыкальной премии «Золотой граммофон».

Звезда должна была выступить на шоу с эффектным номером, декорацией для которого выбрала ванну. Но впоследствии Лобода узнала, что такой же реквизит взяла для своего выступления молодая исполнительница Мари Краймбрери. Взбешенная артистка уехала со съемок, не дождавшись решения вопроса.

Миро заметила, что такое поведение вполне в духе Лободы. Блогер припомнила ей давний скандал в аэропорту, когда звезда требовала к себе особого обращения.

Она назвала Лободу человеком без породы и достоинства, который любит унижать окружающих.

«Величие человека проявляется в том, как он обращается с людьми маленькими. Не помню, кому принадлежат эти слова, но они запали мне в душу», — написала Миро в своем блоге.

Звезде она посоветовала заняться самовоспитанием, перестать «брызгать комплексами» и начать уважать слушателя, который ее кормит.

Лобода ранее анонсировала выход новой песни. Трек «Молоко» она пообещала представить публике 18 декабря.