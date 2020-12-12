Литовкин объяснил, зачем Запад распространяет дезинформацию о военных учениях РФ

Москва, 12 декабря. Российские военные учения не несут угрозы другим странам, однако демонстрируют готовность Москвы ответить на агрессию Запада, уверен эксперт Виктор Литовкин.

Ранее британский таблоид The Daily Mail посвятил статью тренировке российских ядерных сил, назвав маневры «подготовкой к ядерной войне».

Военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что российские учения могут угрожать лишь тем, кто планирует напасть на Россию, передает «ПолитЭксперт».

«Но как предупреждение они их тоже могут расценивать. Потому что мы продемонстрировали, что наш ракетно ядерный щит находится в самой высокой степени боевой готовности и готов к немедленному ответному удару. А то, что они там называют нас агрессорами и так далее — это не так, мы же ни на кого не нападаем», — пояснил он.

Литовкин отметил, что западные страны являются главными виновниками всех крупных военных конфликтов, которые возникали в течение последних 25 лет. При этом Россия никогда совершает подобных действий, а лишь осуществляет учебно-тренировочные маневры, направленные на проверку функциональности ядерных средств сдерживания.

Ранее аналитики американского журнала Foreign Affairs заявили, что США утратили военное преимущество перед Россией. По их мнению, падение экономической мощи США осложняет военную конкуренцию с Россией. При этом Вашингтону не следует полагаться на союзников, которые не способны к каким-либо значительным независимым действиям.