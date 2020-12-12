МИД САДР осудил США за признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Эль-Аюн, 12 декабря. Инициатива американского президента Дональда Трампа признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой стала безрассудным решением.

Как сообщил глава МИД Сахарской Арабской Демократической Республики Мохамед Салем Ульд Салек, решение действующего лидера Соединенных Штатов недействительно с юридической точки зрения. Вашингтон продемонстрировал политически безрассудную позицию, заявил дипломат.

Министр подчеркнул, что ни одна международная инстанция не признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Поэтому инициативу Трампа нельзя назвать политическим решением. Позиция Соединенных Штатов нарушает всякие моральные принципы, написали местные СМИ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты оценили вероятность начала войны США и Ирана.