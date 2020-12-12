Кристина Асмус ночует в отеле после развода с Гариком Харламовым

Москва, 12 декабря. Актриса Кристина Асмус рассказала, что нередко ночует в отеле, когда не хватает времени доехать до дома из-за съемок. Фанаты ужаснулись образу жизни звезды.

Знаменитость назвала отель своим «другом», который выручает ее в различных форс-мажорных ситуациях. Например, после вечернего спектакля не всегда остается время на то, чтобы доехать домой и поспать хотя бы несколько часов до утренней репетиции. В этом случае можно остановиться в гостинице рядом с театром и хорошенько выспаться.

Асмус не мелочится и снимает трехкомнатный номер класса люкс по цене около 25 тысяч рублей за ночь. При напряженном графике, но высоких гонорарах сон, очевидно, становится важнее, чем потраченные деньги. Кроме того, ночь в отеле позволяет ненадолго сменить обстановку.

Фанаты ужаснулись образу жизни звезды. Они предположили, что ей просто не хочется возвращаться в непривычно пустой после развода с Харламовым загородный дом. К тому же график, из-за которого не удается доехать до дома и поспать, может серьезно ударить по здоровью актрисы, уверены пользователи Сети.

Одной из причин развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, как оказалось, могла быть внешность юмориста. Такое предположение сделала подруга знаменитости.