Рабочий погиб в результате ЧП на нефтяном месторождении в НАО

Нарьян-Мар, 12 декабря. Разгерметизация рукава высокого давления произошла на нефтяном месторождении имени Требса в НАО. В результате ЧП погиб один рабочий.

Пресс-служба МЧС Ненецкого автономного округа проинформировала о происшествии на одном из крупнейших нефтяных месторождений страны. Вследствие разгерметизации рукава высокого давления погиб рабочий, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе ушибы и переломы.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. В причинах произошедшего предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.