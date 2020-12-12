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Россиянам объяснили правила падения при гололеде

Россиянам объяснили правила падения при гололеде

Москва, 12 декабря. Существует определенный свод правил, как вести себя при гололеде. Их соблюдение поможет избежать серьезных травм.

Главное, о чем стоит помнить, — по гололеду стоит идти медленно, не спешить. Для таких погодных условий следует надевать подходящую обувь с хорошей подошвой. Если же падение произошло, тело расслаблять нельзя. В противном случае можно заработать перелом или порвать связки.

Плохая погода в последнее время наблюдается в столице Украины, Киеве. Десятки украинцев уже пострадали из-за гололеда. Прошедший недавно ледяной дождь стал причиной того, что киевляне не смогли добраться по своим делам и получили травмы. Существует мнение, что ситуация произошла из-за несвоевременного реагирования местных властей.

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