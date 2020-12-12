Россиянам объяснили правила падения при гололеде

Москва, 12 декабря. Существует определенный свод правил, как вести себя при гололеде. Их соблюдение поможет избежать серьезных травм.

Главное, о чем стоит помнить, — по гололеду стоит идти медленно, не спешить. Для таких погодных условий следует надевать подходящую обувь с хорошей подошвой. Если же падение произошло, тело расслаблять нельзя. В противном случае можно заработать перелом или порвать связки.

Плохая погода в последнее время наблюдается в столице Украины, Киеве. Десятки украинцев уже пострадали из-за гололеда. Прошедший недавно ледяной дождь стал причиной того, что киевляне не смогли добраться по своим делам и получили травмы. Существует мнение, что ситуация произошла из-за несвоевременного реагирования местных властей.