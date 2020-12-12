Летчики из США пройдут вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech

Нью-Йорк, 12 декабря. Американские летчики пройдут вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в авиарегуляторе США.

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проходить в два этапа. Отмечается, что пилоты смогут вернуться к полетам на воздушных суднах только через двое суток после введения второй дозы препарата.

Немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer совместно разработали вакцину от COVID-19. Ранее специалисты выявили у добровольцев аппендицит, инфаркт, инсульт и другие побочные эффекты от применения препарата.