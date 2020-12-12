Судимый за убийство военный получил награду от Зеленского

Киев, 12 декабря. Украинский военный Виталий Маркив, ранее судимый за убийство, получил награду.

Орден «За мужество» III степени он получил из рук президента Незалежной Владимира Зеленского. О вручении почетного знака старшему сержанту Национальной гвардии сообщается на сайте Офиса главы Украины.

Маркива судили в Италии за убийство журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с репортером жертвой минометного обстрела стал переводчик Андрей Миронов. Маркив был приговорен к 24 годам тюремного заключения. Позже апелляционный суд в Милане оправдал его, и военнослужащий вернулся на Украину.

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Виталия Маркива. Россия вменяет ему убийство общеопасным способом.

Федеральное агентство новостей недавно подробно писало об оправдании украинского военного. Первой о его освобождении написала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.