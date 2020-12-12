Ролики с «голой йогой» набирают миллионы просмотров в YouTube

Москва, 12 декабря. Видео с «голой йогой» маскируют на YouTube под образовательный контент, несмотря на запрет сервиса публиковать обнаженную натуру.

Исключения из правил YouTube помогают авторам каналов набирать миллионы просмотров на роликах с голыми девушками. Видеохостинг выдает десятки видео по запросам «nude yoga» и «naked yoga». Это профессиональные ролики, в которых тренер рассказывает правила выполнения упражнений. «Голая йога» считается реальным явлением. Ее сторонники убеждены, что занятия помогают принять свое тело.

Однако на YouTube есть видео, где девушки выполняют упражнения без каких-либо комментариев. Оператор при этом акцентирует внимание на обнаженных частях тела. Некоторые ролики начинаются как обычные видео про йогу, после чего участницы начинают раздеваться. На обложках записей нередко изображены кадры из фильмов для взрослых.

Инструктор по йоге ранее назвал неожиданный способ очищения организма от шлаков, которые могут стать причиной плохого настроения и усталости. Специалист порекомендовал любителям мяса употреблять как можно больше овощей.