Директор Славы подтвердила информацию о срочной госпитализации певицы

Москва, 12 декабря. Концертный директор певицы Славы Олеся Подлесная в разговоре с ФАН подтвердила появившуюся информацию о срочной госпитализации артистки для операции.

По ее словам, исполнительница уже находится в больнице, ее готовят к процедуре.

«Руку сломала», — объяснила Подлесная.

СМИ ранее сообщили, что певица травмировалась на прогулке у своего загородного особняка. 40-летняя артистка упала и поначалу решила, что просто ушиблась, но затем потеряла сознание, уточнили журналисты.

Из-за полученной травмы Слава пропустит съемку для новогодней церемонии вручения премии «Золотой граммофон». По появившейся в Сети информации, врачи считают, что кость не только смещена, но и раздроблена.

Примечательно, что у самой исполнительницы в Instagram Stories недавно вышли домашние видео, на которых запечатлен процесс украшения елки. По всей видимости, это рекламные посты, и они могли быть опубликованы не самой Славой.

Подобный неприятный инцидент, но с менее плачевным исходом произошел ранее с сыном актрисы Марии Кожевниковой. Пятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь: он, гуляя возле дома, налетел головой на натянутый тонкий металлический провод.