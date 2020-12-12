Официальные страницы военных организаций Ливии заблокировали в Twitter

Триполи, 12 декабря. Twitter начал блокировать ливийских пользователей, поддерживающих борьбу с терроризмом.

Издание Libya Al Hadath сообщает, что под зачистку попали не только личные аккаунты жителей североафриканской страны, но и официальные страницы военных организаций, которые противостоят экстремизму в регионе.

Источник канала уточнил, что в блокировке поддерживающих Ливийскую национальную армию пользователей заметили турецкий след. Анкара задействовала хакеров, которые взламывали профили граждан и закрывали к ним доступ.

Стоит заметить, что в Twitter до сих пор существуют официальные аккаунты террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в России). Публикуемый на них контент нарушает практически все правила электронной платформы, включая призывы к экстремизму и убийствам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пользователи соцсети рассказали о перестрелке боевиков Правительства национального согласия на юге Триполи. Информации о пострадавших среди мирных жителей пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.