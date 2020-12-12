Как сирийские специалисты реставрируют разрушенные войной древние рынки Алеппо

Администрация провинции Алеппо при поддержке некоммерческих организаций и местных волонтеров продолжает восстановление культурных достопримечательностей Старого города, который был поврежден боевиками в годы войны. Как идет реставрация древних рынков и предметов старины — читайте в материале специального корреспондента ФАН.

За годы сирийского конфликта от действий террористов пострадали 36 объектов культурного наследия в Алеппо. Многие из них не только играли значительную роль в экономике второго по величине города арабской республики, но и имели уникальную архитектуру.

Член исполнительного комитета в провинции Алеппо Аттиф аль-Шейх рассказал, что часть реставрационных работ по восстановлению культурных достопримечательностей Старого города Алеппо уже завершена.

«Недавно мы открыли для посетителей рынки Аль-Сакаттия, Аль-Шам, Аль-Махмас и Аль-Нахасин. А сейчас идут ремонтные работы на рынке Аль-Хабия», — сказал он.

Как отмечает Аттиф аль-Шейх, древние рынки имели большое значение для привлечения туристов в город. Многие сирийцы до войны специально ехали в Алеппо, чтобы полюбоваться древней архитектурой. И сейчас местные власти хотят вернуть туристический потенциал.

«Восстановить древние рынки — сложная задача. Ведь требуется провести много исследований, чтобы вернуть культурным достопримечательностям их изначальный вид. Однако сотрудничество с бизнесом и специалистами из волонтерских движений упрощает процесс», — рассказывает член исполнительного комитета.

Алеппо был одной из основных линий фронта между Сирийской Арабской Армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных группировок с лета 2012 года. При поддержке авиации ВКС РФ правительственным силам удалось взять под контроль большинство районов города к декабрю 2016 года, после чего там началось восстановление пострадавшей инфраструктуры. Полностью населенный пункт был освобожден в феврале 2020 года.

Многие культурные достопримечательности Старого города Алеппо входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако за годы конфликта 60 процентов из них были серьезно повреждены, а 30 процентов — полностью разрушены боевиками.

В середине ноября ФАН показал, как древние минареты, цитадель и базары Алеппо выглядят сейчас, спустя почти год после полного освобождения города от боевиков.