Владимир Меньшов ошеломлен новостью о смерти Гафта

Народный артист РСФСР, советский и российский актер, кинорежиссёр Владимир Меньшов не смог найти слов, чтобы прокомментировать известии о смерти своего коллеги — актера Валентина Гафта. Настолько сильно он был опечален новостью.

«Не могу пока комментировать», — коротко и емко признался корреспонденту ФАН Меньшов.

Судя по ответу, артисту сейчас больно обсуждать горькую, ошарашившую его новость.

Смерть Народного артиста опечалила многих политических деятелей и представителей шоу-бизнеса. Так соболезнования родным и близким актера выразили глава Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.

Президент России Владимир Путин назвал смерть Валентина Гафта большой утратой для отечественной культуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в ближайшее время Владимир Владимирович направит телеграмму соболезнования семье актера.

Многие российские артисты признались, что не могут поверить в смерть Гафта. В частности, Станислав Садальский заявил, что оказался «огорошен» этим известием. Актер Владимир Вдовиченков отметил, что умершего артиста любила вся страна.

Телеведущая Регина Дубовицкая, потрясенная новостью, в комментарии ФАН заявила, что наш звонок ее «убил», а актер Сергей Безруков назвал Гафта «великим человеком и потрясающей личностью».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Это подтвердила его вдова Ольга Остроумова. В 2019 году актер был госпитализирован с инсультом, но в конце ноября его состояние оценивалось как стабильное. Известно, что похоронят артиста 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.