Ливийская компания Sirte Oil запустила добычу газа на скважине в Аль-Истикляль

Брега, 12 декабря. Представитель Sirte Oil Company (SOC) рассказал о вводе в эксплуатацию новой скважины на месторождении Аль-Истикляль.

Новостной канал «218» сообщает, что сотрудники компании приступили к добыче газа, который по трубопроводу доставляется на перерабатывающий завод. Среднесуточный уровень поставок составляет около шести миллионов кубических метров.

Руководство SOC уточнило, что скважина пробурена еще в 2007 году. Ее подключение удалось осуществить только после формирования необходимой инфраструктуры и создания рабочей группы по обслуживанию терминала.

Представители компании рассчитывают, что добыча газа сможет частично покрыть нужды населения Ливии и поможет стране выйти из экономического кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийская Sirte Oil Company возобновила производство метанола.