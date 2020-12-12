«Для меня он не ушел»: режиссер Багов рассказал о теплой дружбе с Гафтом

Москва. 12 декабря. Саид Багов отметил, что еще в 18 лет познакомился с Валентином Гафтом. Их крепкая дружба завязалась гораздо позже, во время совместной работы.

Заслуженный артист РФ Саид Багов отреагировал на новость о смерти звезды советского экрана Валентина Гафта. По словам режиссера, он много лет знал артиста, но настоящая дружба началась лишь несколько лет назад.

«У меня с Валентином Иосифовичем долгая общая история. Мы познакомились, когда мне было 18 лет, я был студентом ГИТИСА и потом мы общались неоднократно. Такая теплая дружба и работа над спектаклем начались несколько лет назад. Мы были вместе и были рады этому сотрудничеству. Эта была настоящая дружба и настоящая работа, это было счастье», – сказал он.

Багов добавил, что Валентин Иосифович останется в его сердце навсегда.

«Для меня он не ушел, он в моем сердце, вот что я могу сказать».

Известного артиста и талантливого поэта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Соболезнования родным и близким Гафта принесли уже многие российские артисты. Актриса Татьяна Васильева назвала легендарного Гафта уникальным человеком, играющим в театре «не по правилам».