Томичка лишилась 230 тысяч рублей во время продажи принтера

Томск, 12 декабря. Жительница Томской области, продавая принтер на популярном сайте объявлений, лишилась 270 тыс. рублей, об этом сообщает региональный УМВД.

Томичка разместила объявление о продаже б/у принтера на популярном в России сайте объявлений. Через некоторое время с ней связался потенциальный покупатель, который сообщил, что он уже оплатил лот и готов забрать технику. Женщине, со слов «покупателя», для получения денег необходимо перейти на сайт и указать данные банковской карты, после чего средства моментально поступят на счет.

«Перейдя по ссылке и указав реквизиты банковской карты, женщина обнаружила списание денежных средств в сумме более 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудник одного из томских банков, пожелавший остаться анонимным, рассказал ФАН, как можно минимизировать потери от действий интернет-мошенников.

«Сейчас все банки предлагают клиентам услуги по страхованию денежных средств от несанкционированных действий третьих лиц. В этом случае полис покрыл бы застрахованную сумму. Мы многим клиентам предлагаем эту услугу, но большинство людей считает, что эта ситуация их не коснется. Конечно, если суммы проходят маленькие, то будет не так обидно, но 230 тысяч — огромные деньги. Второй вариант — завести дополнительную дебетовую карту для операций в интернете, на которой будет небольшая сумма денег», — рассказал ФАН представитель банковского сектора.

В этом году участились случаи киберпреступлений в финансовой сфере. Так, недавно у пожилой петербурженки мошенники списали с карты 71 тысячу рублей.