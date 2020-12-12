Донбасс, 12 декабря. Украинские войска обстреляли ДНР из минометов и гранатометов. На передовых позициях ВСУ произошла перестрелка между солдатами, есть раненые. В передовой бригаде украинкой армии действовала крупная сеть наркодилеров. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины трижды обстреляли населенные пункты Донбасса на Донецком и Горловском направлениях. Применялись ручные противотанковые гранатометы и 82-мм минометы. Использование последних уже стало нормой действующего «перемирия». В Водяном, на юге Донецкой Народной Республики, украинская морская пехота продолжает вести инженерные работы на позициях с использованием окопных зарядов.

В Авдеевке беспилотник ОБСЕ впервые обнаружил противотанковую мину на дороге местного значения в районе юго-восточной городской окраины, говорится в отчете Миссии. Кроме того, сообщают иностранные наблюдатели, в районах Новокалиново и Богдановки в зонах безопасности обнаружена украинская военная техника — шесть боевых машин пехоты.

Небоевые потери ВСУ

За неделю армия Киева потеряла два с половиной десятка бойцов по причинам, не связанным с выполнением боевых задач. Шестеро военных из указанного количества — безвозвратно. Двое погибли в результате переохлаждения после празднования дня ВСУ, один — при подрыве на противопехотной мине, зафиксирована также гибель морпеха от отравления суррогатным алкоголем. Тринадцать военнослужащих ВСУ госпитализированы в Луганской области с диагнозом «пищевое отравление», другие потери стали результатом подрывов на минах, несоблюдения техники безопасности и других факторов.

Украинские силовики устроили перестрелку на позициях

В районе Золотого-4 украинские военнослужащие первого батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили взаимную перестрелку, результатом которой стало ранения двух бойцов, сообщает разведка Народной милиции ЛНР. О мотивах и причинах инцидента не сообщается, в Луганске уточняют лишь, что сам инцидент по указанию штаба бригады представлен как обстрел со стороны Народной милиции.

В передовой бригаде ВСУ действовала сеть наркодилеров

Комиссия штаба Операции объединенных сил (ООС) раскрыла в передовой бригаде ВСУ целую сеть распространителей наркотиков. Проверка была инициирована в связи с тем, что в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ за короткий промежуток времени в крови нескольких десятков военных обнаружили следы наркотиков. Комиссия штаба ООС совместно с представителями военной полиции провела рейды в подразделениях указанного соединения и выявила сеть наркодилеров, которая состояла как из представителей рядового, так и офицерского состава. Наркотические вещества в соединение поступали преимущественно через волонтерские организации под видом гуманитарной помощи.