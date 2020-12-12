Жителей Турции оштрафовали за посещение поминок во время карантина на тысячи лир

Аланья, 12 декабря. Правоохранители задержали около 50 человек, собравшихся на поминках вопреки мерам по борьбе с коронавирусом. Суммарный штраф участников мероприятия может превысить 150 тысяч турецких лир.

Издание News Turk сообщает, что местный предприниматель Мехмет К. устроил прощальный обед в одном из районов курортного города республики. На мероприятие по случаю смерти Рамазана К. от COVID-19 пришли родные, близкие, друзья и знакомые. В общей сложности собралось более 50 человек. Снимки с места инцидента появились в Сети.

Однако в Аланье действуют ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Посетители и организаторы поминок нарушили запрет властей. В результате сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Всех участников ждет штраф в размере 3 150 лир. Общая сумма взысканий может превысить 150 тысяч.

Число случаев заражения и летальных исходов от COVID-19 в Турции продолжает расти. Несоблюдение карантинных мероприятий местными жителями и бездействие Минздрава приводят к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянам опасно посещать курорты Антальи, Кемера и Сиде, где зафиксировали повторную вспышку коронавируса нового типа. Более 90 процентов граждан РФ, посетивших республику, подхватили инфекцию.