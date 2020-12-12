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Жителей Турции оштрафовали за посещение поминок во время карантина на тысячи лир

Жителей Турции оштрафовали за посещение поминок во время карантина на тысячи лир

Аланья, 12 декабря. Правоохранители задержали около 50 человек, собравшихся на поминках вопреки мерам по борьбе с коронавирусом. Суммарный штраф участников мероприятия может превысить 150 тысяч турецких лир.

Издание News Turk сообщает, что местный предприниматель Мехмет К. устроил прощальный обед в одном из районов курортного города республики. На мероприятие по случаю смерти Рамазана К. от COVID-19 пришли родные, близкие, друзья и знакомые. В общей сложности собралось более 50 человек. Снимки с места инцидента появились в Сети.

Однако в Аланье действуют ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Посетители и организаторы поминок нарушили запрет властей. В результате сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Всех участников ждет штраф в размере 3 150 лир. Общая сумма взысканий может превысить 150 тысяч.

Число случаев заражения и летальных исходов от COVID-19 в Турции продолжает расти. Несоблюдение карантинных мероприятий местными жителями и бездействие Минздрава приводят к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянам опасно посещать курорты Антальи, Кемера и Сиде, где зафиксировали повторную вспышку коронавируса нового типа. Более 90 процентов граждан РФ, посетивших республику, подхватили инфекцию.

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