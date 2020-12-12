Самые яркие цитаты и эпиграммы Валентина Гафта

Великий и неподражаемый актер Валентин Гафт был талантлив во многом. Народный артист РСФСР прославился в том числе и как автор острых эпиграмм, публиковавшихся в советское время в самиздате, фразы из которых стали по-настоящему крылатыми. На счету Валентина Иосифовича несколько сборников стихов – «Сад забытых воспоминаний», «Красные фонари», «Стих и эпиграмма», «Тени на воде», «Стихотворения, воспоминания, эпиграммы» и другие. Гафт обладал уникальной способностью словесно выражать глубокие мысли в тонкой и даже ироничной форме. ФАН вспоминает самые яркие цитаты выдающегося артиста.

Об актерах

Любил Валентин Иосифович язвительно пошутить над своими коллегами по актерскому цеху. Многие адресаты даже обижались на актера, но потом, кажется, смирились и воспринимали эпиграммы уже менее серьезно. Сам Гафт признавался, что занимался подобным творчеством забавы ради, не стремясь кого-то выставить в плохом свете.

«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян».

Цитата адресована еще одному великому, ныне покойному актеру – Народному артисту СССР Армену Джигарханяну. А ведь Гафт был отчасти прав: именно Джигарханяну принадлежит национальный рекорд в количестве сыгранных фильмов, он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

«Ты так велик, ты так правдив,

Какие мне найти слова,

Мечте своей не изменив,

Твоя склонилась голова.

Не может быть двух разных мнений

Ты просто наш советский гений».

Эпиграмма посвящена актеру, поэту и автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому.

«Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков».

Известное высказывание Валентина Гафта об актере Сергее Безрукове, ставшее в определенном роде крылатым. Существует теория, утверждающая, что цитата про Безрукова на самом деле принадлежала не Гафту.

«Уже любить можно за то,

За «белорусский» твой вокзал

За песню лучшую в кино.

Я потрясен, я все сказал».

Про советскую и российскую актрису, Народную артистку РСФСР Нину Ургант.

О футболе

Не секрет, что Владимир Гафт был страстным футбольным болельщиком. Артист с 10 лет посещал футбольные стадионы и поддерживал московский «Спартак». По словам актера, именно эта команда в сравнении со всеми другими казалась Гафту «близкой и родной». Валентин Иосифович рассказывал, что за играми сборной он и его друзья-мальчишки следили по радио – телевизоров в то время еще не было.

«Когда я был школьником, ездил на каникулы на хутор. Часто вспоминаю то время — и как мы играли на поле в футбол, и как я забивал голы. Мне тогда казалось, что я мог бы стать и футболистом».

Если бы не актерская карьера великий актер, скорее всего, стал бы не менее великим футболистом.

«Мы всё никак не можем научиться выигрывать в решающий момент. Вся игра идет кусочками рваными. Свободы в игре не хватает, как и в нашей жизни».

Переживал Гафт и за нынешнюю футбольную сборную, но стадионы в последние годы посещал редко, видимо, из-за проблем со здоровьем.

«Футбол — игра трудная, очень похожа на театр. Только драматургия не написана. И вместо тренера у нас главный режиссёр. Но вся подготовка, внутренние проживания, ошибки, комплексы, усталость, повторы — все очень похоже на нашу профессию».

Сравнивал Гафт театр с футболом, сопоставлял актеров со спортсменами.

О жизни

Любил Валентин Иосифович рассуждать о жизни, нередко от него можно было услышать философские, отражающие человеческую суть, высказывания.

«Человек иногда чем меньше знает, тем больше хочет говорить о том, чего не знает».

Так Гафт описывал людей, желавших быть компетентными в малоизученных вопросах.

«Думаю, мир устроен так, что злодейство всегда проигрывает. Правда, приходится расплачиваться очень жестоко».

Артист придерживался мнению, что добро всегда побеждает зло, хоть и с большими потерями.

«Понимание — самая короткая дистанция к другому человеку».

Гафт стал бы хорошим психологом.

«Кризисы, которые, я уверен, переживает каждый человек, — это период, когда ненужные вещи уходят. Остаются самые важные».

Артист считал, что все временное и должно быть мимолетным, если ты чего-то не можешь удержать, то и не нужно за него цепляться, значит так нужно. самые важные люди и вещи всегда никуда не денутся.

О любви

Валентина Гафта любили женщины. Он был трижды женат. Первой женой артиста стала советская манекенщица Елена Изергина, с которой они жили в маленькой коммуналке вместе с мамой Изергиной. Второй раз Народный артист связал свою жизнь с балериной Инной Елисеевой. В браке у пары родилась дочь. Гафт признавался, что разошелся с Инной из-за ее непростого, скандального характера. Третьей и последней супругой артиста стала актриса Ольга Остроумова, которой он не переставал до конца своих дней признаваться в любви.

«Любовь – в великой литературе, музыке, живописи, кинематографе никуда не уйдет. Она останется навсегда».

Валентин Иосифович был уверен, любовь – основополагающее и самое главное в жизни каждого человека, ведь людей отличает от животных чуткость и умение любить. Он заявлял, что жизнь человека может быть оправданна только любовью.

«Я никогда не был лжецом в любви».

По мнению артиста, любовь приходит только к открытым и искренним людям. Гафт считал самым большим грехом ложь и предательство в отношении любимых и близких людей.

О себе

Гафт всегда был довольно открытым с журналистами, особенно в последние годы. Он не стеснялся говорить о себе то, что другие бы умолчали.

«Вся моя жизнь – борьба со страхами и комплексами. В школе я был трусом. Списывал, врал, прятался».

Актер признавался, что в юношеские годы не отличался храбростью и примерным поведением. У дома, в котором вырос артист, находилась тюрьма, а во дворе всегда было много бандитов.

О карьере

Валентин Иосифович рассказывал, что в кино он начал сниматься поздно, он даже не считал себя киноактером. По словам артиста, он пытался играть «от себя», но иногда это было так трудно.

«Нужно играть так, как ты понимаешь этот мир, человека, себя, а не изображать понимание».

Гафт отмечал, что главная задача каждого актера прожить роль, продемонстрировать зрителю настоящую жизнь.

Российского и советского актера Валентина Гафта не стало 12 декабря. О смерти деятеля культуры журналистам сообщила его супруга Ольга Остроумова. Причиной смерти актера стал инсульт. Похороны состоятся на Аллее актеров 15 декабря. Гафт является обладателем множества наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.