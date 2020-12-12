Пандемия изменила пищевые привычки россиян

Врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева рассказала ФАН, что карантин заметно изменил пищевые привычки жителей страны в лучшую сторону. По словам эксперта, люди стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты.

Как повлияла пандемия

Королева объяснила, почему приготовленная дома пища полезнее, чем купленная готовая еда.

«За время карантина люди стали чаще и больше готовить дома. При домашней готовке щадящая обработка продуктов позволяет получить всю гамму полезных компонентов. Люди едят овощи и фрукты с пониманием, что иммунитет будет лучше при наличии полезных компонентов в составе пищи», — отметила диетолог.

Врач обратила внимание, что из-за коронавируса и пандемии люди стали внимательнее относиться к выбору пищи и добавлять в свой рацион полезные продукты.

«Люди понимают, что здоровье — это ценность, его надо беречь. Коль мы вступили в период вирусных инфекций, то надо формировать индивидуальную ответственность за свое здоровье», — заявила специалист.

Необходимые зимой продукты

Кроме того, эксперт дала рекомендации по выбору продуктов. Королева посоветовала обращать внимание на сезонные овощи и фрукты, характерные для региона проживания.

«Продукты должны быть натуральные, овощи и фрукты — сезонные, свойственные региону проживания, потому что ваш организм к ним привык, и пищеварительная система имеет возможность максимально освоить компоненты», — сказала врач.

Диетолог подчеркнула, что растительные компоненты и пищевые волокна — это доминирующая часть питания. Кроме того, каждому человеку нужны полноценные источники белка как животного, так и растительного происхождения.

«Мясо птицы, рыбы, творог и другие кисломолочные продукты при хорошей переносимости отлично подойдут как источник белка, витаминов группы B и других компонентов», — добавила врач.

Королева также назвала фрукты, которые помогут поддержать иммунитет в зимний период и защитят от вирусов.

«Стоит обратить внимание на осенние фрукты. Яблоки — очень полезные, они содержат и витамин С, и кверцетин, которые полезны для профилактики вирусных инфекций, поддержания иммунитета. Также в их составе есть пектин, обеспечивающий естественную детоксикацию организма и снижение холестерина. Цитрусовые сейчас тоже на столе каждого россиянина, поскольку это сезонный продукт, важный для поддержания иммунитета в зимнее время года. Можно использовать в своем рационе и лимоны, и грейпфруты, и апельсины», — подчеркнула диетолог.

Врач назвала продукт, который поможет пережить зимний авитаминоз и поднимет настроение.

«Хурма — это кладезь полезных минералов, бета-кератинов, витамина А, что очень важно для поддержания иммунного статуса, да и просто это вкусные продукты, которые дают радость и поддерживают настроение», — заключила она.

Ранее эксперты рассказали, что россияне стали тщательнее выбирать продукты.