Умар Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса AIBA



Сегодня исполком Международного олимпийского комитета выбрал Президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Организацию возглавил секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIВА, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлев, выборы в онлайн — формате.

В голосовании участвовали делегаты из более чем 150 стран. Умар Кремлев получил поддержку от 86 делегатов, что составляет 57,6% от участвовавших в голосовании.

Россиянин обогнал конкурента из Нидерландов Бориса ван дер Ворста по количеству голосов почти в два раза.

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев», — обозначил президент AIBA.

Умар Кремлев намерен привлечь в организацию 50 миллионов долларов за два года. Эти средства президент планирует использовать для восстановления и развития AIBA.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН спортивный функционер рассказал, как в условиях пандемии развивается бокс в России, и с какими сложностями сталкиваются спортсмены. Также Кремлев поделился своими планами в качестве тогда еще кандидата на пост главы AIBA.