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Умар Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса AIBA

Умар Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса AIBA
Сегодня исполком Международного олимпийского комитета выбрал Президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Организацию возглавил секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIВА, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлев, выборы в онлайн — формате.

В голосовании участвовали делегаты из более чем 150 стран. Умар Кремлев получил поддержку от 86 делегатов, что составляет 57,6% от участвовавших в голосовании.

Россиянин обогнал конкурента из Нидерландов Бориса ван дер Ворста по количеству голосов почти в два раза.

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев», — обозначил президент AIBA.

Умар Кремлев намерен привлечь в организацию 50 миллионов долларов за два года. Эти средства президент планирует использовать для восстановления и развития AIBA.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН спортивный функционер рассказал, как в условиях пандемии развивается бокс в России, и с какими сложностями сталкиваются спортсмены. Также Кремлев поделился своими планами в качестве тогда еще кандидата на пост главы AIBA.

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