Депутат ВГС обвинил главу «МВД» ПНС Ливии в злоупотреблении полномочиями

Триполи, 12 декабря. Депутат Высшего государственного совета (ВГС) Абдурахман Шатыр обвинил главу «Министерства внутренних дел» Правительства национального соглашения (ПНС) Ливии Фатхи Башагу в шантаже.

На официальной странице в Twitter парламентарий рассказал, что «министра» беспокоит исключительно реализация собственных амбиций, а не благополучие жителей североафриканской страны. По его словам, Башага систематически использует должностные полномочия для удовлетворения личных интересов.

Абдурахман Шатыр подчеркнул, что большая часть функционеров ПНС коррумпирована. Представители ПНС занимаются рэкетом и не могут обеспечить гражданам государства нормальные условия жизни.

«Кто борется с коррупцией, не должен использовать методы шантажа для реализации собственных амбиций. Чиновники роют себе могилы», — говорится в посте депутата.

الذي يحارب الفساد عليه أن لا يستعمل طرق الابتزاز لتحقيق طموحاته.

خطر كبير ما يحدث في جبهة الوفاق

العد التنازلي لمشروع الوصاية على ليبيا يتلقى كل يوم رسائل التبرير لذلك .

مسؤولون يحفرون قبورهم بأيديهم. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) December 11, 2020

Того же мнения придерживается глава Центрального банка (ЦБ) Ливии Садик Кабир. По его словам, Фатхи Башага препятствует работе финансово-кредитного регулятора страны. Он направил жалобу на «министра» в Генпрокуратуру.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж пытается добиться отставки руководителя ЦБ для получения контроля над прибылью от продажи нефти.