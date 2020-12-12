Депутат ВГС обвинил главу «МВД» ПНС Ливии в злоупотреблении полномочиями

Триполи, 12 декабря. Депутат Высшего государственного совета (ВГС) Абдурахман Шатыр обвинил главу «Министерства внутренних дел» Правительства национального соглашения (ПНС) Ливии Фатхи Башагу в шантаже.
На официальной странице в Twitter парламентарий рассказал, что «министра» беспокоит исключительно реализация собственных амбиций, а не благополучие жителей североафриканской страны. По его словам, Башага систематически использует должностные полномочия для удовлетворения личных интересов.
Абдурахман Шатыр подчеркнул, что большая часть функционеров ПНС коррумпирована. Представители ПНС занимаются рэкетом и не могут обеспечить гражданам государства нормальные условия жизни.
«Кто борется с коррупцией, не должен использовать методы шантажа для реализации собственных амбиций. Чиновники роют себе могилы», — говорится в посте депутата.
الذي يحارب الفساد عليه أن لا يستعمل طرق الابتزاز لتحقيق طموحاته.— Abdurrahman Shater (@alshater1939) December 11, 2020
خطر كبير ما يحدث في جبهة الوفاق
العد التنازلي لمشروع الوصاية على ليبيا يتلقى كل يوم رسائل التبرير لذلك .
مسؤولون يحفرون قبورهم بأيديهم.
Того же мнения придерживается глава Центрального банка (ЦБ) Ливии Садик Кабир. По его словам, Фатхи Башага препятствует работе финансово-кредитного регулятора страны. Он направил жалобу на «министра» в Генпрокуратуру.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж пытается добиться отставки руководителя ЦБ для получения контроля над прибылью от продажи нефти.