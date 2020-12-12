Психолог объяснила, как уберечь ребенка от опасного контента в YouTube

Бесконтрольный доступ детей в популярный видеохостинг YouTube позволяет им смотреть негативный для психики контент. Ежедневно туда загружают сотни роликов, многие из них содержат сцены с жестокостью и нецензурную речь.

Родители зачастую используют неправильные методы ограждения детей от подобных роликов: отбирают планшет, не отпускают гулять и т. д. Детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала ФАН, какие способы помогут родителям защитить психику ребенка.

Родители дают детям планшеты уже в год

«Желательно до 2,5 года ребенку не разрешать смотреть мультфильмы, чтобы глазки детям беречь. Даже окулисты рекомендуют [это делать] от трех лет. Несмотря на это, родители сейчас все равно дают детям планшеты уже в год. Им абсолютно это не нужно, это огромная нагрузка на глаза и их нервную систему», — объясняет психолог.

Мультфильмы или ролики, которые показывают детям с трех лет, должны нести только добро. По мнению Натальи Наумовой, в идеале родители должны находиться рядом с ребенком, когда он смотрит видео.

С мультфильмов на блогеров

«Это самая большая трудность, которая сейчас есть. Родители не могут контролировать поток информации, которая идет из Интернета. С одной стороны, нужно дать ребенку свободу и доверие, а с другой стороны, родители не знают, какой контент сейчас идет», — резюмировала эксперт.

Психолог признается, что даже агрессивные мультфильмы не наносят такой вред ребенку, как негативные видеоролики на YouTube. Из-за этого даже в самых благополучных семьях дети подвержены психическому расстройству.

«Сейчас дети в пять лет приходят с такими страхами, каких раньше не было. Такие нетипичные страхи, как быть изнасилованным. В возрасте семи и восьми лет у ребенка возникают суицидальные мысли. Раньше это было свойственно подростковому возрасту», — признается нейропсихолог.

Взрослым важно научиться выстраивать с детьми доверительные отношения. По мнению психолога, родители, которые выросли в Советском Союзе, привыкли к тому, что на них мать и отец оказывали давление.

«Если мы хотим, чтобы ребенок научился мыслить, необходимо позволять ему это делать: помогать делать грамотные умозаключения, задавать вопросы, содействовать развитию мышления. В информационном плане сейчас среда обитания у детей очень опасная. Родителям нужно очень уважительно и осторожно разговаривать с детьми», — рассказала психолог.

Даже если не на равных общаться с ребенком, то с максимальным уважением и пониманием, говорит собеседница Федерального агентства новостей. Ультиматумы, которые родители ставят своему ребенку, лишают его осознания, что он может сам принимать решения. Когда взрослые командуют и говорят в указательной форме, что нужно делать, дети начинают задумываться о своей ненужности, объясняет эксперт.

«Исходя из этого, ребенок дальше будет выстраивать такие взаимоотношения — искать сильного человека, который будет им управлять. Это могут быть властные женщина или мужчина. Дети попадают в зону риска из-за того, что не имели доверительного отношения с родителями», — подчеркивает психолог.

Если соблюдать все эти правила и формировать психику ребенка не на страхе, а на уважении к себе, то проблем с воздействием отрицательных видеороликов на YouTube не будет, говорит психолог.

«Если дети видят пугающий контент, необходимо обсудить его со взрослым — это уже не будет травмой для него. Ребенок сможет сопоставлять риски современного мира и принимать верные решения», — объяснила Наталья Наумова.

Ранее Наталья Наумова помогла ФАН составить топ-5 новогодних мультфильмов для детей. Психолог уверена, что добрые и неагрессивные сюжеты чаще встречаются в советской мультипликации.