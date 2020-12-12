Россияне стали тщательнее выбирать продукты

Количество выявленных продуктов с нарушениями правил содержания генно-модифицированных организмов (ГМО) в России за год сократилось в восемь раз. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в комментарии ФАН назвал вероятную причину этого.

Роспотребнадзор провел масштабную проверку продуктов по всей России. В прошлом году специалисты выявили превышение допустимых показателей ГМО в 0,04% проб. По результатам аналогичных мероприятий в текущем году число таких нарушений существенно сократилось.

«В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, во время проверки специалисты обнаружили нарушения правил обязательной маркировки товаров.

Откуда берутся ГМО-продукты

Дмитрий Востриков назвал вероятную причину резкого падения доли продуктов с нарушением правил содержания ГМО. Эксперт не исключил, что поспособствовать улучшению качества продуктов могла пандемия.

«В России запрещено выращивание ГМО-продуктов, они поступают только из-за рубежа. Из-за пандемии была принята масса ограничений, в том числе и в международной торговле. Ввиду COVID-ограничений между странами сильно усложнилась торговля. Я думаю, что, вероятно, из-за этого произошло снижение», — предположил эксперт.

Востриков объяснил, что, судя по всему, российские продавцы из-за ограничений либо отказались от иностранных поставщиков, которые использовали ГМО-продукты, либо перестроились на другие страны.

«У нас случаев использования ГМО-продуктов не так много, ввиду того, что они под запретом. Поэтому если кто-то намеренно или ненамеренно [их] ввозил, а по этой стране ввели ограничения, то он либо сменил страну поставки, либо просто не смог завезти [продукты]», — отметил специалист.

Цена здоровья

Врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева рассказала Федеральному агентству новостей, что россияне стали серьезнее относиться к выбору продуктов, обращать внимание на состав.

«Люди стали внимательнее смотреть на состав продуктов, выбирая [их] для себя, для своей семьи, потому что понимают, что здоровье каждого члена семьи — это большая ценность. Огромное количество информации, которая вливается через СМИ и соцсети, позволяет понять, что не все так полезно, что привлекательно на прилавках. Люди стали внимательнее читать состав продуктов и выбирать полезные для себя [товары]», — рассказала врач.

Как выбирать продукты

Диетолог Дарья Русакова также считает, что в России улучшилась культура выбора продуктов.

«Россияне стали внимательнее читать состав на упаковке продуктов», — отметила эксперт.

Русакова дала рекомендации по выбору продуктов. По ее словам, необходимо обращать внимание на срок годности, внешний вид, запах, а также наличие в составе вредных ингредиентов: добавленный сахар, трансжиры, усилители вкуса и консерванты.

Ранее пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила, что в правительство внесен законопроект об ужесточении требований к качеству и соблюдению экологических параметров при производстве продукции АПК.